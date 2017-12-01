Уфа в течение 10 дней узнает, кто будет в городе главным архитектором

Заявки на участие в конкурсе подали 10 кандидатов на должность

Сегодня, 1 декабря, в администрации Уфы состоялся конкурс на должность начальника Главархитектуры города, сообщили в администрации Уфы. Заявки на участие в конкурсе подали 10 кандидатов, каждый из которых вместе с документами сдал в письменном виде свои предложения по архитектурному развитию города и градостроительной деятельности. Их имена, фамилии, а также прежнее место работы в сообщении мэрии не указано.

Как рассказал "Медиакорсети" источник, знакомый с ситуацией, в конкурсе принимали участие Азат Ахмадуллин, Олег Байдин, Анвар Галяутдинов, Андрей Давыденко, Азамат Ибраев, Мурад Каримов, Эрнст Мавлютов, Павел Мазин, Станислав Тракс, Рустам Ханнанов.

Сам конкурс проходил в два этапа: на первом этапе проведено тестирование на знание отраслевого законодательства. Второй этап - индивидуальное собеседование с каждым кандидатом.

Результаты будут объявлены в течение десяти дней и размещены на официальном сайте администрации Уфы.