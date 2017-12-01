Ученые из США открыли новый способ улучшения памяти с помощью электродов

Профессор из Университета Южной Калифорнии в США разработал устройство, которое поможет улучшить память на 30%.

Как пишет издание Dni.ru, гаджет в первую очередь поможет страдающим болезнью Альцгеймера.

Разработка профессора биоинженерии Дун Суна предусматривает подключение к человеческому мозгу нескольких электродов. Благодаря электростимуляции некоторых областей мозга они позволят улучшить показатели запоминаемости. Проведенные эксперименты подтвердили, что при использовании этого устройства человек запоминает на треть больше информации.