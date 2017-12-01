Ученые из США открыли новый способ улучшения памяти с помощью электродов
Сегодня, 18:48Общество
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Профессор из Университета Южной Калифорнии в США разработал устройство, которое поможет улучшить память на 30%.
Как пишет издание Dni.ru, гаджет в первую очередь поможет страдающим болезнью Альцгеймера.
Разработка профессора биоинженерии Дун Суна предусматривает подключение к человеческому мозгу нескольких электродов. Благодаря электростимуляции некоторых областей мозга они позволят улучшить показатели запоминаемости. Проведенные эксперименты подтвердили, что при использовании этого устройства человек запоминает на треть больше информации.
Изобретение призвано помочь людям, страдающим плохой памятью, а также страдающим деменцией и болезнью Альцгеймера. Профессор Дун Сун заявил, что его команда пишет нейронный код для улучшения функций памяти, и что ранее этого никто не делал. Разработке еще предстоит пройти несколько тестов.
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