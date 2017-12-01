Учащиеся инклюзивного центра в Башкирии получили подарки от БСК

БСК расширяет границы благотворительности.

В преддверии Международного дня инвалидов Башкирская содовая компания навестила учащихся инклюзивного центра Стерлитамакского профессионального технологического колледжа.

БСК в течение многих лет поддерживает различные образовательные проекты, сотрудничает с учебными заведениями, ведь именно они поставляют рабочие и инженерные кадры компании. Знакомство БСК и Стерлитамакского профессионального технологического колледжа состоялось совсем недавно, но предприятие и учебное заведение уже успели наладить дружеские связи. Выпускник колледжа, участвовавший в Международном конкурсе «Молодые профессионалы» и ставший лучшим в компетенции «Кирпичная кладка», этим летом пополнил ряды сотрудников предприятия. Поэтому узнав о том, что кроме обычных студентов на базе колледжа создан инклюзивный центр, где учатся дети-инвалиды, компания не осталась в стороне. В центре обучаются 72 ребенка, они получают профессии: портной, сборщик обуви, оператор ЭВМ и вязальщица.

В честь Международного дня инвалидов учащиеся колледжа организовали праздничный концерт, куда были приглашены представители стерлитамакских городских предприятий. Депутат городского округа Стерлитамака Сергей Подцепняк от имени Башкирской содовой компании подарил инклюзивному центру швейные машинки, которые очень необходимы для успешного обучения портному мастерству. А ребята получили подарочные сертификаты на покупку одежды в популярном молодежном магазине.

- Международный день инвалида сложно назвать праздником, это повод обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями. Вы вступаете в новую жизнь. То, как она сложится, зависит от вас. Учитесь, работайте, создавайте семьи! Много достойных примеров перед вами: спортсмены, ученые, деятели культуры, которые, несмотря на все трудности, смогли достичь поставленных целей. Есть такие люди и в нашем городе. Будьте целеустремленными, а мы со своей стороны окажем вам помощь и поддержку, - обратился к учащимся директор по капитальному строительству и ремонту БСК Сергей Подцепняк.

Еще одним подарком для учащихся инклюзивного центра от БСК стала организация экскурсии в Музей камня имени Ивана Скуина. Ребята с интересом рассматривали образцы уникальной коллекции, их впечатлил рассказ о жизни древних обитателях морского бассейна. По словам преподавателей, дети редко бывают в познавательных поездках, поэтому приглашение Башкирской содовой компании так ценно для них.

В Музее камня имени Ивана Скуина.

- От имени ребят и администрации колледжа выражаю благодарность БСК, - говорит заместитель директора колледжа по социальным вопросам Альмира Муллагулова. – Для учащихся эта экскурсия - настоящее событие. Дети задают вопросы, обсуждают друг с другом услышанное и увиденное, обмениваются впечатлениями, фотографируются – на их страничках в социальных сетях много снимков из музея. Спасибо за теплое и доброе отношение к нашим детям!

Предприятие с особым вниманием относится к тем, кто нуждается в его заботе. В БСК работает 82 инвалида, в том числе трое - на специально созданных рабочих местах. Ветеранская организация объединяет почти 8,5 тысяч ветеранов, из них 1245 - инвалиды.