Опора беспросветности: в Башкирии энергетики отрежут села от цивилизации?

Резонансная история «детей с топорами», вскрывшая все «прелести» жизни башкирского села, вскоре может получить продолжение. В деревнях республики скоро может пропасть телевидение, интернет и мобильная связь. Причина - в возросших финансовых требованиях энергетиков.

Видеозапись детей и их мамы, идущих в школу через лес с топором, которую разместила Медиакорсеть в ноябре прошлого года, взбудоражила общественность как никогда. Уровень жизни в деревне Бурзянского района поразил всех. Но кто бы мог подумать, что он может опуститься еще ниже. Вполне вероятно, что скоро жители таких деревень просто не смогут снять на видео подобные факты и разместить их в интернете. Просто потому что у них пропадет мобильная связь. А заодно и интернет, и телевидение.

Долгие годы опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП - прим.ред.) «Башкирэнерго» использовались связистами по договоренности с энергетиками. Никакими официальными документами это не было подтверждено, поскольку это было выгодно обеим сторонам. Связисты получали возможность поставлять услуги связи, а энергетики – собирать деньги и с населения, и со связистов по немалым тарифам. Жители же региона, получали и свет, и телефон, и телевидение, и интернет.

Однако затем ситуация изменилась. Энергетики, по-видимому, пожелали получить еще больше денег от населения и предприятий, и подали иск в суд к связистам о взыскании арендной платы за ЛЭП. В итоге суд удовлетворил требования главной энергокомпании региона почти на 622 миллиона рублей. Понятно, что разово выплатить столь внушительную сумму связистам не под силу, а это значит, что цены на свои услуги им придется резко повысить.

Поражает не только общая сумма взысканного долга, но и размер арендной платы, который выставили связистам. Как рассказал Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией, она составила 145 рублей в месяц на одну опору, при том, что для других арендаторов стоимость использования одной опоры составляет от одного до семи рублей в год. Договориться по поводу более адекватной цены так и не удалось. Энергетикам был предложен пропорциональный расчет, исходя из объема использования опоры, однако это снижало стоимость аренды, а это их не устроило.

В «Башкирэнерго» считают свою позицию законной и справедливой:

Фото: Камиль Бузыкаев

- Мы старались решить сложившуюся ситуацию путем переговоров, однако в середине 2017 года, спустя полтора года безрезультатных встреч, были вынуждены обратиться в суд, - прокомментировали в СМИ ситуацию в «Башкирэнерго».

Но не учитывается один важный факт: из-за жажды дополнительной прибыли монополиста пострадают в общей сложности около 264 тысяч абонентов. И прежде всего это самые малообеспеченные слои населения. Связисты тарифы снизить не смогут: оказание этих услуг нерентабельно для операторов связи и проводится исключительно в рамках федеральной программы. Именно поэтому затраты на оплату внезапно образовавшегося долга перед «Башкирэнерго» лягут тяжким грузом именно на плечи граждан. Прибавьте к этому то, что расходы на строительство и содержание опор уже заложены в тарифах на электроэнергию. А значит за одно и то же люди будут платить дважды.