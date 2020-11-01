В Башкирии за два месяца совершено более 1700 киберпреступлений

В Башкирии за два месяца совершено более 1700 киберпреступлений

Вчера, 14:21ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
В мэрии Уфы рассказали, как не попасться на уловку мошенников.

По данным уфимской мэрии, число киберпреступлений по итогам 2019 года в Башкирии выросло более чем в два раза и составило более 7500 случаев. Только за два месяца 2020 года зарегистрировано уже 1 713 подобных преступлений.

Как сообщают власти, в 80 % случаев эти преступления направлены на получение личной информации пользователя (реквизитов банковских карт, паспортных данных, логинов и паролей доступа) и последующее хищение денег граждан.

По состоянию на май 2020 года число киберпреступлений в Уфе выросло на 78 %. Количество хищений средств с помощью банковских карт на сегодня выросло более чем на 1100 % к уровню прошлого года.

Чиновники предупреждают пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и просят их не представлять мошенникам номер телефона, пин-коды и одноразовые пароли, а также другие персональные данные .

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