Стали известны новые детали строительства инфекционного центра в Стерлитамаке

О ходе строительства больницы сообщили в республиканском правительстве.

В Стерлитамаке на месте строительства новой инфекционной больницы завершаются работы по заливке фундамента. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 31 октября. Известно, что на данном этапе начаты кровельные работы передней части корпусов. Для этого произведено 90% сэндвич-панелей. С 1 ноября начинается производство сэндвич-панелей на стены корпусов, говорится на сайте правительства региона. Также в настоящее время проводится канализация и появляются ливневые стоки. В начале ноября планируется благоустроить часть территории и высадить крупномеры. К 7 ноября планируется полное закрытие периметра стройки - вход на ее территорию будет по пропускам. Сегодня на месте строительства уже готова вертолетная площадка, а наружная канализация подключена к городским сетям. Напомним, что строительство нового инфекционного центра в Стерлитамаке завершится к 1 декабря. Премьер-министр Андрей Назаров особо подчеркнул, что необходимо максимально ответственно отнестись к строящемуся центру, поскольку ситуация с коронавирусом остается сложной. Ранее Назаров заявил, что семь регионов страны переняли опыт строительства инфекционного центра в Стерлитамаке. Ковид-госпиталь в Стерлитамаке планируют построить в рекордные сроки — за 50 дней. На строительство госпиталя направлено 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей направят на само строительство и 827 миллионов рублей— на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест.

