Стали известны новые детали строительства инфекционного центра в Стерлитамаке

Известно, что на данном этапе начаты кровельные работы передней части корпусов. Для этого произведено 90% сэндвич-панелей. С 1 ноября начинается производство сэндвич-панелей на стены корпусов, говорится на сайте правительства региона. Также в настоящее время проводится канализация и появляются ливневые стоки. В начале ноября планируется благоустроить часть территории и высадить крупномеры. К 7 ноября планируется полное закрытие периметра стройки - вход на ее территорию будет по пропускам.