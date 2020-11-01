«Нужно было быть начеку»: вице-премьер Башкирии заявила, что заразилась COVID-19

«Нужно было быть начеку»: вице-премьер Башкирии заявила, что заразилась COVID-19

Вчера, 15:27ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: facebook.com
О своей болезни и о том, как она протекает, Ленара Иванова рассказала на своей странице в соцсетях.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова заявила, что заразилась коронавирусом. Об этом вице-премьер написала на странице в Facebook в соцсетях.

По словам Ивановой, она болеет уже 15-й день и имеет «надежду на лучшее». Чиновница призвала жителей Башкирии не расслабляться и рассказала, как именно заболела новой инфекцией.

- Я помню, как я заразилась - я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно...

Тяжело все время себя контролировать. Иногда хочется плюнуть на все эти предосторожности. Но сейчас могу сказать - не стоило. Ленара Иванова о коронавирусе

Ничего хорошего болезнь эта не приносит. Нужно было быть начеку... Пожалуйста, друзья, не расслабляйтесь!, - написала Иванова.

В октябре о своей болезни также заявлял гендиректор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов. Также стало известно о положительном тесте на ковид уроженки Уфы, певицы Земфиры.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы