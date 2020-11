«Нужно было быть начеку»: вице-премьер Башкирии заявила, что заразилась COVID-19

О своей болезни и о том, как она протекает, Ленара Иванова рассказала на своей странице в соцсетях.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова заявила, что заразилась коронавирусом. Об этом вице-премьер написала на странице в Facebook в соцсетях. По словам Ивановой, она болеет уже 15-й день и имеет «надежду на лучшее». Чиновница призвала жителей Башкирии не расслабляться и рассказала, как именно заболела новой инфекцией. - Я помню, как я заразилась - я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно... Тяжело все время себя контролировать. Иногда хочется плюнуть на все эти предосторожности. Но сейчас могу сказать - не стоило. Ленара Иванова о коронавирусе Ничего хорошего болезнь эта не приносит. Нужно было быть начеку... Пожалуйста, друзья, не расслабляйтесь!, - написала Иванова. В октябре о своей болезни также заявлял гендиректор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов. Также стало известно о положительном тесте на ковид уроженки Уфы, певицы Земфиры.

