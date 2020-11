Об этом свидетельствует статистика на официальном портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 10:40 01 ноября в Башкирии зарегистрировано 95 новых заболевших коронавирусом. За последние сутки выздоровел 121 пациент, также зарегистрирован один летальный исход. За все время пандемии в Башкирии выявлено 10863 заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 9876 человек, скончалось 54 пациента. Напомним, 30 октября было выявлено 92 случая новой коронавирусной инфекции в республике.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter