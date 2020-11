За последние сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания.

В Минздраве Башкирии раскрыли личность 54-го пациента, скончавшегося от коронавируса в республике. Жертвой стала 69-летняя жительница Туймазов. По данным ведомства, у нее имелись сопутствующие заболевания - гипертония, ожирение 1й степени, легочно-сердечная недостаточность. За все время пандемии в Башкирии выявлено 10863 заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 9876 человек.

