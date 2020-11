Минпром Башкирии изучил ситуацию с отсутствием термометров в аптеках

Ранее Минздрав республики попросил жителей «не нагнетать» обстановку из-за дефицита ртутных градусников.

Министерство промышленности и энергетики республики провело мониторинг спроса на термометры. По данным ведомства, электронные градусники имеются практически во всех аптеках региона. «По тем аптечным пунктам, где количество электронных термометров было единично, отработано со складами для пополнения запасов. Дефицита электронных термометров в аптечной сети не наблюдается», — цитирует замминистра промышленности и энергетики Тимура Герасимова ИА «Башинформ». По словам пресс-секретаря «Башфармации» Юлии Адельмурзиной, в госаптеках электронные термометры имеются в наличии. «Очередное поступление ожидается 1 ноября в количестве 3000 штук, 16 ноября еще 6000 штук», — объяснила представитель сети государственных аптек Башкирии. Напомним, жители республики жаловались в соцсетях на отсутствие в аптеках ртутных градусников. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в 2013 году на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути к 2020 году. Поэтому в скором времени ртутные градусники попросту исчезнут с прилавков аптек - в настоящее время распродаются остатки подобных термометров. Ранее в Башкирии наблюдался дефицит препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, а также медикаментов, рекомендованных при лечении пневмонии и коронавируса. Позже выяснилось, что задержка доставки товаров в аптеку произошла из-за сбоев в маркировке лекарств.

