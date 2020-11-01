Минпром Башкирии изучил ситуацию с отсутствием термометров в аптеках

Напомним, жители республики жаловались в соцсетях на отсутствие в аптеках ртутных градусников. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в 2013 году на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути к 2020 году. Поэтому в скором времени ртутные градусники попросту исчезнут с прилавков аптек - в настоящее время распродаются остатки подобных термометров.