Мэра Уфы Ульфата Мустафина похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе

Мэра Уфы Ульфата Мустафина похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе

Вчера, 09:52ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: dumrb.ru
В джаназа-намазе приняли участие глава республики Радий Хабиров, члены Правительства, Муфтий Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, коллеги, односельчане, родные и близкие покойного.

31 октября состоялись похороны мэра Уфы Ульфата Мустафина на его малой родине — на мусульманском кладбище села Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии.

Прощание с мэром проходило на территории его родного дома. На траурном мероприятии присутствовала 89-летняя мама градоначальника Миляуша Мухаметшариповна. Как сообщается на сайте ДУМ РБ, женщина напомнила собравшимся - как бы не было больно хоронить своего ребенка, нужно не забывать о том, что «все мы принадлежим Аллаху и к нему вернёмся».

Сегодня мы прощаемся с одним из самых уважаемых людей, который посвятил всю свою жизнь беззаветному служению своей республике, своему народу. С Ульфат агаем мы в этом году организовали обряд Курбан, подготовили площадки для забоя в соответствии с необходимыми санитарно-эпидемиологическим требованиями. Ульфат Мансурович, как мусульманин, тоже совершил курбан перед Аллахом. <...> Смерть ожидает каждого из нас. Это естественный процесс, мы должны готовиться к нему.Жизнь коротка, даже если мы проживем сто лет. Поэтому мы должны помнить об ахирате, о вечном мире и прожить нашу жизнь достойно», — сказал муфтий Башкирии Айнур хазрат Биргалин.

Напомним, мэр Уфы скончался на 61-м году жизнь от осложнений, вызванных коронавирусом и пневмонией. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Ульфата Мустафина «большой несправедливостью».

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы