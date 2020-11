Мэра Уфы Ульфата Мустафина похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе

В джаназа-намазе приняли участие глава республики Радий Хабиров, члены Правительства, Муфтий Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, коллеги, односельчане, родные и близкие покойного.

31 октября состоялись похороны мэра Уфы Ульфата Мустафина на его малой родине — на мусульманском кладбище села Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии. Прощание с мэром проходило на территории его родного дома. На траурном мероприятии присутствовала 89-летняя мама градоначальника Миляуша Мухаметшариповна. Как сообщается на сайте ДУМ РБ, женщина напомнила собравшимся - как бы не было больно хоронить своего ребенка, нужно не забывать о том, что «все мы принадлежим Аллаху и к нему вернёмся». Сегодня мы прощаемся с одним из самых уважаемых людей, который посвятил всю свою жизнь беззаветному служению своей республике, своему народу. С Ульфат агаем мы в этом году организовали обряд Курбан, подготовили площадки для забоя в соответствии с необходимыми санитарно-эпидемиологическим требованиями. Ульфат Мансурович, как мусульманин, тоже совершил курбан перед Аллахом. <...> Смерть ожидает каждого из нас. Это естественный процесс, мы должны готовиться к нему.Жизнь коротка, даже если мы проживем сто лет. Поэтому мы должны помнить об ахирате, о вечном мире и прожить нашу жизнь достойно», — сказал муфтий Башкирии Айнур хазрат Биргалин. Напомним, мэр Уфы скончался на 61-м году жизнь от осложнений, вызванных коронавирусом и пневмонией. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Ульфата Мустафина «большой несправедливостью».

