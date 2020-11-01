Мэра Уфы Ульфата Мустафина похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе

Сегодня мы прощаемся с одним из самых уважаемых людей, который посвятил всю свою жизнь беззаветному служению своей республике, своему народу. С Ульфат агаем мы в этом году организовали обряд Курбан, подготовили площадки для забоя в соответствии с необходимыми санитарно-эпидемиологическим требованиями. Ульфат Мансурович, как мусульманин, тоже совершил курбан перед Аллахом. <...> Смерть ожидает каждого из нас. Это естественный процесс, мы должны готовиться к нему.Жизнь коротка, даже если мы проживем сто лет. Поэтому мы должны помнить об ахирате, о вечном мире и прожить нашу жизнь достойно», — сказал муфтий Башкирии Айнур хазрат Биргалин.