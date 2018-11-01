Знаменитый костюм Святой Целестины косплеера из Уфы повредила транспортная компания

Уфимка Полина Вишневская, которая в последнее время стала приобрела наибольшую известность как талантливый косплеер, сообщила в соцсетях, что грузовая компания «Деловые линии» безнадежно уничтожила ее костюм Святой Целестины, с которым девушка победила в престижном конкурсе косплея.

После недавнего выступления в Москве Полина поручила доставку костюма, представляющего собой громоздкую конструкцию из раздвижных крыльев и рыцарские латы, компании «Деловые линии». Однако в Уфу груз пришел в отвратительном состоянии. Сотрудники грузовой компании умудрились запихать крылья в узкую обрешетку, не позаботившись об их упаковке. Таким образом перья оказались безнадежно загрязнены. Целостность раздвижного механизма тоже вызывает сомнения.

Самое интересное – что незадолго до доставки транспортная компания требовала с Полины доплату за хранение груза на складе

Полина уже заявила, что намерена судиться с грузовой компанией, поскольку груз был застрахован.

- Главная проблема в том, что мой костюм сделан моими руками и доказывать его ценность придется, - сообщила она.

Ценность груза указана в размере 1250 рублей, ее указала сама компания, ориентируясь на его вес, по 50 рублей за 1 кг.

- Но говорят, что страховка от этой суммы не зависит, - уточнила Полина.

Отметим, что сама уфимка является юристом.