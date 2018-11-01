В Москве из школы эвакуировали около 800 человек из-за перцового баллончика

Как сообщила газета «Известия», инцидент произошел 1 ноября в здании учебного заведения на Домодедовской улице в Орехово-Борисово Южном.

В результате, из школы было выведено 798 учащихся и сотрудников после того, как кто-то на первом этаже распылил перцовый газ.