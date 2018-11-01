Фото: Пресс-служба МЧС РФ
В Москве из школы эвакуировали около 800 человек из-за перцового баллончика
Сегодня, 17:19Общество
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Из школы № 1207 на юге Москвы эвакуировали почти 800 человек после распыления перцового баллончика.
Как сообщила газета «Известия», инцидент произошел 1 ноября в здании учебного заведения на Домодедовской улице в Орехово-Борисово Южном.
В результате, из школы было выведено 798 учащихся и сотрудников после того, как кто-то на первом этаже распылил перцовый газ.
К настоящему времени помещения школы проветрили, дети и учителя возвращаются в здание.
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