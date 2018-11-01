В Башкирии судебные приставы вернули более 90 миллионов рублей зарплаты
Свыше 2000 работников Уфимского фанерного комбината получили свои заработанные деньги.
Накануне своего профессионального праздника судебные приставы взыскали заработную плату более 90 млн рублей работникам ООО «Уфимский фанерный комбинат», сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.
- В Октябрьском районном отделе судебных приставов Уфы на исполнении находилось 2087 исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «Уфимский фанерный комбинат» о взыскании заработной платы в пользу сотрудников предприятия на общую сумму свыше 90 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.
Приставам пришлось арестовать имущество комбината на сумму более 94 млн руб. Были арестованы земельные участки, гаражные боксы, вагоны-платформы, транспорт, оборудование, станки.
Также руководителю предприятия выставили требование об оплате заработной платы и вручили предупреждение об уголовной ответственности. В случае неисполнения требования директор комбината мог быть лишен свободы на срок до двух лет.
В результате зарплату работникам комбината выплатили.
Сегодня, 1 ноября, отмечается День судебного пристава России. Медиакорсеть поздравляет судебных приставов с их профессиональным праздником.