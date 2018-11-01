В Башкирии судебные приставы вернули более 90 миллионов рублей зарплаты

Накануне своего профессионального праздника судебные приставы взыскали заработную плату более 90 млн рублей работникам ООО «Уфимский фанерный комбинат», сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

- В Октябрьском районном отделе судебных приставов Уфы на исполнении находилось 2087 исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «Уфимский фанерный комбинат» о взыскании заработной платы в пользу сотрудников предприятия на общую сумму свыше 90 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.

Приставам пришлось арестовать имущество комбината на сумму более 94 млн руб. Были арестованы земельные участки, гаражные боксы, вагоны-платформы, транспорт, оборудование, станки.

Также руководителю предприятия выставили требование об оплате заработной платы и вручили предупреждение об уголовной ответственности. В случае неисполнения требования директор комбината мог быть лишен свободы на срок до двух лет.

В результате зарплату работникам комбината выплатили.