В Башкирии каждый квартал увеличиваются продажи крепкого алкоголя
Сегодня, 12:35ОбществоЗиля АскероваФото: shutterstock.com
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Об этом сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
В первом квартале 2018 года объем проданного крепкого алкоголя составил 686 852 декалитров. Во втором квартале эта цифра достигла до 702 205 декалитров. В третьем квартале было продано 737 676 декалитров.
3 процента всего объема продаж алкоголя по России приходится на долю Башкирии. Республика занимает шестое место по продажам крепких напитков.
За последние три месяца в России купили 24 523 852 декалитра алкоголя.
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