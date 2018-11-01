Роспотребнадзор выпустил рекомендации по посещению салонов красоты

В памятке эксперты надзорного органа указали на то, на что клиенту необходимо обратить свое внимание в первую очередь. Об этом пишет RNS.

Так посетители салонов красоты должны убедиться, что мастер дезинфицирует используемые инструменты и изделия. Стерилизация последних проводится с целью недопущения распространения опасных инфекций, таких как гепатит, СПИД, туберкулез, а также различных грибковых заболеваний и прочих недугов.

Сотрудники салонов красоты обязаны перед каждым применением мыть расчески, щетки и ножницы. Данное оборудование должно проходить дезинфекцию в бактерицидных излучателях или в специальных растворах, напоминают сотрудники ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что при процедуре маникюра и педикюра мастер должен использовать одноразовые непромокаемые салфетки. После применения салфетки должны утилизироваться.