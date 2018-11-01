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Прокуратура выявила нарушения в двух крупных природных парках Башкирии
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Прокуратура выявила нарушения в двух крупных природных парках Башкирии

Сегодня, 17:36ОбществоЗиля АскероваФото: Википедия
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