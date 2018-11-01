Прокуратура выявила нарушения в двух крупных природных парках Башкирии

- Так, сотрудники дирекции самоустранились от исполнения обязанностей по надзору за соблюдением режима парков. Несмотря на многочисленные нарушения, они не применили мер административного характера. При этом в день проверки прокуроры выявили, что в береговой зоне были припаркованы десятки автомобилей отдыхающих, оставлены мусор и следы разжигания костров в неположенных местах, - комментирует пресс-служба прокуратуры РБ.

Также выяснилось, что руководство структурного подразделения «Западное» согласилось с незаконным прекращением исполнительного производства по решению суда о сносе самовольно возведенной базы отдыха в парке «Кандры-куль» и не обжаловали его более года. Дело было возобновлено только после вмешательства прокуратуры.

Учитывая данные факты, прокуратура внесла представление в адрес руководителя ГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики», в подчинении которых находятся вышеназванные парки. По итогам рассмотрения представления три должностных лица – замдиректора, руководители структурных подразделений, курирующие природные парки «Кандры-Куль» и «Аслы-Куль», привлечены к дисциплинарной ответственности.