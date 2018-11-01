Проект «Лица Победы» из Башкирии станет международным
Башкирское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с ГТРК «Башкортостан» начинают реализацию международного проекта «Лица Победы», сообщили организаторы проекта.
Проект «Лица Победы» направлен на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом. Результатом проекта станет иллюстрированное издание «Лица Победы» с фотопортретами ветеранов-фронтовиков и описанием их личного подвига в годы Великой Отечественной войны.
- Вся информация, собранная волонтерами проекта, будет проверяться через электронный банк документов Центрального архива министерства обороны России, - пояснил региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы» Александр Юдин. - Документы, которые были рассекречены в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, а именно наградные листы с описанием личного подвига участников войны будут являться содержательной частью книги.
Книгу «Лица Победы» будут дарить ветеранам войны в День Победы в, а также передадут в местные музеи боевой славы. Книга должна появиться в 2019 году.