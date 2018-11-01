Проект «Лица Победы» из Башкирии станет международным

Проект «Лица Победы» направлен на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом. Результатом проекта станет иллюстрированное издание «Лица Победы» с фотопортретами ветеранов-фронтовиков и описанием их личного подвига в годы Великой Отечественной войны.

- Вся информация, собранная волонтерами проекта, будет проверяться через электронный банк документов Центрального архива министерства обороны России, - пояснил региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы» Александр Юдин. - Документы, которые были рассекречены в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, а именно наградные листы с описанием личного подвига участников войны будут являться содержательной частью книги.