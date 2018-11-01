Песков рассказал о встречах Рогозина и Путина по ситуации с «Союзом»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в постоянном режиме отчитывается перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации с «Союзом-ФГ». Об этом в четверг 1 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По поводу того, докладывал ли Рогозин главе государства о причинах аварии ракеты-носителя, представитель Кремля ответил, что это будет сделано, скорее всего, при ближайшей встрече, написала газета «Известия».
Как подчеркнул Песков, встречи Путина и Рогозина случаются часто. При этом он отметил, что у президента до ночи происходит много внутренних рабочих встреч и совещаний, но не все они анонсируются и не обо всех сообщается.
Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября, но на 165-й секунде полета произошла авария. Через некоторое время спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом приземлилась в 20-ти километрах от Жезказгана. В результате аварии никто из космонавтов не пострадал.