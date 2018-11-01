Песков рассказал о встречах Рогозина и Путина по ситуации с «Союзом»

По поводу того, докладывал ли Рогозин главе государства о причинах аварии ракеты-носителя, представитель Кремля ответил, что это будет сделано, скорее всего, при ближайшей встрече, написала газета «Известия».

Как подчеркнул Песков, встречи Путина и Рогозина случаются часто. При этом он отметил, что у президента до ночи происходит много внутренних рабочих встреч и совещаний, но не все они анонсируются и не обо всех сообщается.