МЧС Башкирии: в Башкирии ожидается сильный ветер и мокрый снег

По данным Управления, на территории республики завтра, 2 ноября, будет ветреная погода, порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. Также прогнозируется небольшой снег, днем – вперемешку с дождем. Автомобилистам стоит остерегаться гололедицы на дорогах.