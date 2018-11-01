МЧС Башкирии: в Башкирии ожидается сильный ветер и мокрый снег
Сегодня, 15:17ОбществоЗиля АскероваФото: pixabay.com
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Главное Управление МЧС по РБ предупреждает жителей Башкирии об изменениях погоды.
По данным Управления, на территории республики завтра, 2 ноября, будет ветреная погода, порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. Также прогнозируется небольшой снег, днем – вперемешку с дождем. Автомобилистам стоит остерегаться гололедицы на дорогах.
Спасатели советуют не выходить из зданий при усилении ветра.
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