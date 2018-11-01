Kia Motors перенесла управление восемью рынками СНГ из Украины в Россию
В четверг компания Kia Motors Rus получила статус региональной штаб-квартиры Kia Motors.
Kia Motors Rus станет отвечать за операционную деятельность в Российской Федерации и еще семи государствах СНГ. Об этом пишет RNS.
С сегодняшнего дня Kia Motors Rus будет отвечать за работу автогиганта в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До сего дня управление данными рынка велось из Киева. Именно там находилась региональная штаб-квартира Kia Motors Восточной Европы.
По словам главы Kia Motors Rus Чжон Вон Чжона, компания хочет сделать более результативной совместную деятельность региональной штаб-квартиры и местных импортеров в доверенных ей государствах.
По сообщению представителей Kia Motors Rus в сентябре 2018 года объемы продаж новых машин Kia в РФ выросли на 1% - до 18 900 штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за девять месяцев текущего года данный показатель вырос на 24%. Компания смогла продать в России в январе-сентябре 167 500 автомобилей. Отметим, что машины Kia по объемам продаж в РФ занимают второе место после Lada.