Kia Motors перенесла управление восемью рынками СНГ из Украины в Россию

Kia Motors Rus станет отвечать за операционную деятельность в Российской Федерации и еще семи государствах СНГ. Об этом пишет RNS.

С сегодняшнего дня Kia Motors Rus будет отвечать за работу автогиганта в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До сего дня управление данными рынка велось из Киева. Именно там находилась региональная штаб-квартира Kia Motors Восточной Европы.

По словам главы Kia Motors Rus Чжон Вон Чжона, компания хочет сделать более результативной совместную деятельность региональной штаб-квартиры и местных импортеров в доверенных ей государствах.