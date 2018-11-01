Эксперт: авария на «Союз-ФГ» произошла из-за проблем с дисциплиной
По мнению член-корреспондента Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрея Ионина, последняя авария ракета-носителя «Союз-ФГ» произошла из-за человеческого фактора.
Виной всему стали плохая дисциплина и неорганизованность. Об этом пишет RNS.
Эксперт не согласен с заключением исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева который заявил, что инцидент с «Союз-ФГ» произошел из неисправности датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.
По словам Ионина, ракеты типа «Союз-ФГ» производят на протяжении последних 60 лет. Все так называемые «детские болезни» уже вылечены. То же самое касается и «подростковых», и «взрослых недугов» аппаратов данной модели. Другими словами, аварии на «Союз-ФГ» могут происходить лишь по причине нарушений производственно-технологической дисциплины, а это уже вопросы организации.
Чтобы российские ракеты не падали необходимо улучшить организацию работы специалистов и исключить человеческий фактор, способный привести к катастрофе. Если следовать по этому пути, то уже довольно скоро в стране появятся профессиональные кадры, а производственно-технологическая дисциплина заметно улучшится. Российская космическая отрасль сможет вернуться на уровень надежности 1980-х годов. Однако если все оставить как есть, то данная сфера продолжит деградировать, уверен эксперт.
Собеседник издания добавил, что основная проблема кроется не в технике, а в людях, которые ее производят и проверяют. На исправление ситуации придется потратить много времени, сил и средств, но это необходимо. Нужно провести реформу всей космической отрасли России. Реорганизация активов и создание новых руководящих структур проблему не решат.
Чтобы вылечить болезнь необходимо поставить правильный диагноз и принять его как данность. Само заболевание просто так не пройдет. Здесь необходимо продолжительное и качественное лечение. От простой смены руководства ничего не поменяется, считает Ионин.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского предлагает начать уже обсуждать реальные проблемы космической отрасли России. Сами аварии это всего лишь следствие, а не причина. Пока же власти страны только меняют структуру руководства и шарахаются от одного гигантоманского проекта к другому. То же создание сверхтяжелой ракеты или «Сферы» будет стоить очень дорого, но в целом ситуацию в отрасли не исправит.