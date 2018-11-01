Башкирские НКО выиграли федеральные гранты в общей сумме 60,7 млн рублей
Сегодня, 15:15ОбществоЗиля АскероваФото: pixabay.com
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Среди победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие общества оказались 56 некоммерческих организаций Башкирии.
По данным Общественной палаты Башкирии, всего в конкурсе приняли участие 320 проектов НКО из республики. Регион вошел в тройку самых активных участников, чуть отставая от Волгоградской области (440 проектов).
Самые крупные гранты достались проектам:
- «Театральная хрестоматия по школьной литературе. А.Н. Островский и загадка русской души» Некоммерческого партнерства «Культурный круг» — 5,13 млн рублей
- «Интерактивный консультант» АНО Центр социального обслуживания «Забота» — 3,2 млн рублей
- «Дети — детям: музыка наших сердец» Благотворительного фонда содействию развития талантов Владимира Спивакова в РБ — 5,56 млн рублей
- «Я тоже могу!» для людей с расстройствами аутистического спектра Региональной общественной организации инвалидов «Аленький цветочек» — 2,8 млн рублей.
В течение текущего года всего 87 башкирских НКО получили гранты на общую сумму 93,3 млн рублей.
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