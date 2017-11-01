В Башкирии жители Белорецка обвинили чиновников в навязывании управкомпании

Жители домов на ул. Точисского, 19а и Косоротова, 13 в Белорецке подали в иск в местный суд к госжилнадзору республики. Собственники квартир утверждают, что ведомство передало их дома управляющей компании, от которой они ранее отказались.

В начале марта собственники на общих собраниях выбрали управляющую компанию – ООО «Альтернатива», которая уже проработала здесь два года. Для подтверждения реестра лицензий протоколы были направлены в госкомитет по жилищному и строительному надзору. Однако после этого, как утверждают истцы, начались «противоправные действия» со стороны замов руководителя ведомства – Андрея Крылова и Динара Диярова. Была организована «надуманная проверка», в ходе которой нашли несколько нарушений в оформлении протоколов. Новая управляющая компания сразу направила в госкомитет свои возражения. Однако вопреки этому в начале июля госжилнадзор передал дома в управление компании – ООО Коммунальщик. Она работала в этих домах до «Альтернативы» и собственники от нее отказались. Позднее у нее была отозвана лицензия, однако была проведена новая регистрация, и госжилнадзор вновь передал дома в управление этой компании.

- Раньше в названии компании были кавычки, а теперь их нет, - пояснил Медиакорсети юрист Рамиль Фархтдинов, представляющий интересы собственников в суде. – Сейчас фактическое управление домом осуществляет компания «Домсервис». Через Коммунальщика проходит только финансовая часть, и у них уже 27 миллионов долга, это подтверждено решением арбитража. В этой ситуации совершенно непонятно, почему госжилнадзор решить передать дома в управление этой компании.

Примечательно, что госжилнадзор не обжаловал решения общих собраний собственников, и сейчас они вступили в законную силу. Тем не менее домом продолжает управлять компания Коммунальщик. Собственники решили не мириться с этим и подали иск в суд об отмене приказа госжилнадзора и передаче дома в управление «Альтернативе».

- Данный приказ (о передаче домов в управление Коммунальщику - прим.ред.) грубо нарушает права всех жителей наших многоквартирных домов, является вмешательством в нашу жизнь, обязывает нас работать с организацией, с которой мы не желаем работать и потому приняли другое решение на общем собрании, - говорится в исковом заявлении. – ГЖИ не вправе за нас решать, как нам жить, как управлять своими домами.

В госжилнадзоре комментировать ситуацию до решения суда отказались. Замруководителя ведомства Динар Дияров отметил лишь, что все приказы выносятся в полном соответствии с действующим законодательством.