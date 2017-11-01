В Барнауле умер 95-летний актер Алексей Самохвалов
Сегодня, 16:09Общество
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В Барнауле в возрасте 95 лет скончался заслуженный артист России Алексей Самохвалов.
Как пишет издание Dni.ru, причины смерти артиста не сообщаются.
Прощание с Самохваловым состоится 2 ноября на основной сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина.
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