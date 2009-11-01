Экстремисты, мечтавшие о всемирном господстве, будут предаваться грезам в СИЗО

Также еще в отношении пяти жителей Дюртюлей, подтвердивших свое членство в "Хизб-ут-Тахрир", суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в конце октября в городах Уфа и Дюртюли совместными действиями сотрудников УФСБ, МВД по РБ и следственного управления пресечена деятельность действовавших в республике ячеек "Хизб-ут-Тахрир".

Установлено, что члены нейтрализованных ячеек вели пропагандистскую работу среди населения, вербовали жителей республики к участию в незаконной деятельности указанной организации, создавали конспиративные ячейки.

На конспиративных собраниях обсуждались вопросы призыва к изменению политической системы и государственного устройства РФ с целью включения отдельных регионов страны в так называемый "Всемирный исламский Халифат", как при помощи пропаганды, так и насильственными методами - при помощи "вооруженного Джихада" - войны с теми, кто будет сопротивляться построению диктатуры Халифа.

При обыске по местам жительства членов организации в Уфе и Дюртюли изъято значительное количество агитационно-пропагандистских материалов - журналов, брошюр, листовок, видеофильмов, в том числе, признанных решениями суда экстремистскими материалами.

На основании полученных материалов, по факту деятельности ячейки "Хизб-ут-Тахрир" возбуждено уголовное дело по ч.1, ч.2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в пресс-службе башкирского УФСБ.