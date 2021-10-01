В Зауралье и на западе Башкирии могут построить еще две новые инфекционные больницы

Сегодня, 1 октября в Учалах министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин побывал на встрече с жителями Учалов. В ходе мероприятия он пояснил, чем обоснованы непопулярные меры, такие как приостановка диспансеризации и плановой госпитализации. Надо полагать, что причиной был назван коронавирус и усугубляющаяся эпидситуация в регионе.