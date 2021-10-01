В Зауралье и на западе Башкирии могут построить еще две новые инфекционные больницы

В Зауралье и на западе Башкирии могут построить еще две новые инфекционные больницы
В Зауралье и на западе Башкирии могут построить еще две новые инфекционные больницы
Вчера, 20:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Планами с жителями Учалов поделился министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Сегодня, 1 октября в Учалах министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин побывал на встрече с жителями Учалов. В ходе мероприятия он пояснил, чем обоснованы непопулярные меры, такие как приостановка диспансеризации и плановой госпитализации. Надо полагать, что причиной был назван коронавирус и усугубляющаяся эпидситуация в регионе.

Рассказал Забелин и о том, что на рассмотрении находится решение построить еще две инфекционные больницы в Зауралье и на западе республики.

Напомним, что 23 сентября Mkset стало известно о том, что в Учалах планируется сход граждан по поводу оптимизации местной больницы. Публичное мероприятие значится в документе, который был направлен главе городской администрации Учалов, как сход граждан.

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