В Башкирии новые коронавирусные ограничения перенесли на 4 октября

В Башкирии новые коронавирусные ограничения перенесли на 4 октября
В Башкирии новые коронавирусные ограничения перенесли на 4 октября
Вчера, 17:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Глава Башкирии сдвинул сроки в документе, который был опубликован сегодня утром.

По итогам заседания оперштаба по коронавирусу Радий Хабиров в очередной раз внёс коррективы в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз сроки не откладываются, а наоборот, приближаются. Таким образом те ограничения, о которых Mkset сообщал сегодня утром стали еще ближе, и начнут действовать с начала следующей недели, с понедельника 4 октября.

Исходя из этих изменений с понедельника посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив:

  • действующий сертификат о вакцинации против COVID-19,
  • справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе
  • отрицательный ПЦР

Важное уточнение – справка об отрицательном ПЦР не поможет попасть в театры, кинотеатры, на концерты, в дворцов культуры. Также справка не поможет стать посетителем ночных клубов, дискотек, массовых физкультурных и спортивных мероприятий!

Дополнительно уточняется, что данные ограничения касаются только взрослого населения и не распространяются на несовершеннолетних.

Также напомним о том, что с 4 октября 2021 года организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.

Отдельной строкой в новом документе указано, что муниципальные власти вправе вводить докальные дополнительные меры, которые помогут препятствовать распространению новой коронавирусной инфекции.

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