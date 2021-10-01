В Башкирии новые коронавирусные ограничения перенесли на 4 октября

По итогам заседания оперштаба по коронавирусу Радий Хабиров в очередной раз внёс коррективы в указ о режиме повышенной готовности. На этот раз сроки не откладываются, а наоборот, приближаются. Таким образом те ограничения, о которых Mkset сообщал сегодня утром стали еще ближе, и начнут действовать с начала следующей недели, с понедельника 4 октября.