Студентов уфимского вуза переводят на дистанционное обучение

В Уфе в новом учебном году первый вуз был переведен на дистанционное обучение. Об этом сообщила студентка БГПУ изданию UfacityNews.ru. Так, девушка рассказала, что с 1 октября в университете вводится «удаленка», однако до какого числа пока неизвестно.
— Сегодня нас всех отпустили домой, корпус обрабатывают, много больных коронавирусом. С завтрашнего дня будем учиться дистанционно. Пока неизвестно, до какого числа», — сообщает студентка.
В пресс-службе главы Башкирии нам сообщили, что решение о переводе обучения в онлайн формат университеты принимают самостоятельно.
Помимо этого Mkset обратился в сам университет, где информацию нам подтвердили, однако отметили, что университет переходит на дистанционное обучение в профилактических мерах.
- В самом университете у нас не было вспышек заболевания коронавирусом, и решение о переводе было принято скорее из-за ситуации вокруг, - сообщает пресс-секретарь БГПУ.
Также было отмечено, что на дистанционный формат обучения переходит только среднее звено, а первые и выпускные курсы будут посещать лекции как обычно. Между тем, когда все студенты смогут вернуться к привычному формату обучения остается неизвестным.
Ранее мы писали, что в Башкирии школьников на дистант начали переводить еще с 23 сентября на две недели, однако глава Белорецкого района уже заявлял, если эпидемиологическая ситуация в муниципалитете не изменится, то школьники могут остаться на «удаленке» до конца 2021 года. Отметим, что в Уфе на дистант переведено больше половины школ. Важно, что онлайн обучаться будут только ученики 5-8 классов, а также 10-е классы. Младшие школьники и выпускные классы продолжат обучение в привычном формате.
Напомним также, что сегодня глава Башкирии сообщил о новых ограничениях в связи с ростом заболевших COVID-19.