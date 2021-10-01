Стало известно, на какую заработную плату могут рассчитывать пенсионеры Башкирии

Стало известно, на какую заработную плату могут рассчитывать пенсионеры Башкирии
Стало известно, на какую заработную плату могут рассчитывать пенсионеры Башкирии
Вчера, 12:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующие данные опубликован портал HH.ru

Портал HH.ru приводит статистические данные о пенсионерах, которые находятся в поисках работы. Так, в Башкирии из общей массы всех резюме лишь 0,5% принадлежит людям пенсионного возраста. Отмечается, что наиболее чаще пенсионеры подают резюме на должности в сферах: «Домашний персонал», «Наука, образование», «Безопасность», «Медицина, фармацевтика», «Бухгалтерия».

Так, пенсионеров из Башкирии портал поместил на 36 место в рейтинге самых активным. Отмечается, что только 48% из тех 0,5% за последние два месяца либо обновили свое резюме, либо откликнулись хотя бы на одну вакансию. Между тем самые активные пенсионеры проживают в Кабардино-Балкарской республике.

Перейдем к самому главному — к заработной плате. Сообщается, что в среднем пенсионеры Башкирии могут рассчитывать на 32,7 тысячи рублей в месяц. Данный показатель отправляет республику на 39 место среди других субъектов страны. Важно, что в оплате труда многое зависит и от выбора специальности, так, соискатели должности в сферах добычи сырья и вовсе могут претендовать на 99,2 тысячи рублей, аналогичная ситуация и для пенсионеров, которые хотят получить должность в высшем менеджменте.

Ранее мы писали, что власти Башкирии разработали стратегию, которая повысит продолжительность жизни. Данная стратегия предусматривает два главных этапа: снижение общей смертности в Башкирии и повышение качества жизни пожилых людей. Начнем с первого этапа, он будет нацелен на снижение общей смертности населения республики. Достигаться это будет при помощи создания современной медицинской инфраструктуры, а также организации ежегодной диспансеризации взрослого населения. Второй этап заключается уже в повышении качества жизни пожилых людей. В частности, данный этап предусматривает оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия.

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