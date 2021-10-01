Стало известно, на какую заработную плату могут рассчитывать пенсионеры Башкирии

Перейдем к самому главному — к заработной плате. Сообщается, что в среднем пенсионеры Башкирии могут рассчитывать на 32,7 тысячи рублей в месяц. Данный показатель отправляет республику на 39 место среди других субъектов страны. Важно, что в оплате труда многое зависит и от выбора специальности, так, соискатели должности в сферах добычи сырья и вовсе могут претендовать на 99,2 тысячи рублей, аналогичная ситуация и для пенсионеров, которые хотят получить должность в высшем менеджменте.