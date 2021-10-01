Стало известно, на какую заработную плату могут рассчитывать пенсионеры Башкирии

Портал HH.ru приводит статистические данные о пенсионерах, которые находятся в поисках работы. Так, в Башкирии из общей массы всех резюме лишь 0,5% принадлежит людям пенсионного возраста. Отмечается, что наиболее чаще пенсионеры подают резюме на должности в сферах: «Домашний персонал», «Наука, образование», «Безопасность», «Медицина, фармацевтика», «Бухгалтерия».
Так, пенсионеров из Башкирии портал поместил на 36 место в рейтинге самых активным. Отмечается, что только 48% из тех 0,5% за последние два месяца либо обновили свое резюме, либо откликнулись хотя бы на одну вакансию. Между тем самые активные пенсионеры проживают в Кабардино-Балкарской республике.
Перейдем к самому главному — к заработной плате. Сообщается, что в среднем пенсионеры Башкирии могут рассчитывать на 32,7 тысячи рублей в месяц. Данный показатель отправляет республику на 39 место среди других субъектов страны. Важно, что в оплате труда многое зависит и от выбора специальности, так, соискатели должности в сферах добычи сырья и вовсе могут претендовать на 99,2 тысячи рублей, аналогичная ситуация и для пенсионеров, которые хотят получить должность в высшем менеджменте.
Ранее мы писали, что власти Башкирии разработали стратегию, которая повысит продолжительность жизни. Данная стратегия предусматривает два главных этапа: снижение общей смертности в Башкирии и повышение качества жизни пожилых людей. Начнем с первого этапа, он будет нацелен на снижение общей смертности населения республики. Достигаться это будет при помощи создания современной медицинской инфраструктуры, а также организации ежегодной диспансеризации взрослого населения. Второй этап заключается уже в повышении качества жизни пожилых людей. В частности, данный этап предусматривает оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия.