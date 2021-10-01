Рэпер Моргенштерн из Уфы попробует себя в роли телеведущего

Рэпер Моргенштерн из Уфы попробует себя в роли телеведущего
Рэпер Моргенштерн из Уфы попробует себя в роли телеведущего
Вчера, 10:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
На фоне отмененных концертов репер осваивает новую карьеру.

Стало известно, что на фоне отмененных концертов Моргенштерн попробует себя на телевидение в роли ведущего программы «Русский ниндзя». Отмечается, что среди коллег Алишера будут бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев, а также известная блогер Ида Галич.

Напомним, что концерты Моргенштерна были отменены из-за жалоб родителей уже в 10 городах России. Отметим, что родители детей обеспокоены конкретно тем, что в своих текстах музыкант пропагандирует употребление наркотиков. Помимо этого, дочь сенатора Эльвиры Мизулиной — Екатерина — и вовсе назвала репера уродом и косвенно обвинила его в трагедии в Перми.

Ранее мы также писали, что проблемы с концертной деятельностью есть и у другого репера из Уфы — Фейса. Об отмене выступлений Иван Дремин сообщил на своей странице в соцсетях. В частности, он отметил, что «давление всех возможных инстанций» на него оказывается уже пять лет.

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