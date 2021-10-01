Путь к счастью: россияне готовы отказаться от вредных привычек ради долголетия

«Стремление россиян отказываться от вредных привычек и вырабатывать полезные ради долгой и счастливой жизни проявляется в заботе о здоровье не только физическом, но и финансовом. Наш предыдущий опрос показал, что в среднем по стране граждане хотели бы обеспечить себе доход на пенсии на уровне 56,3 тыс. рублей в месяц и понимают: для этого необходимы собственные накопления в размере 3,9 млн рублей. Сформировать их можно с помощью индивидуального пенсионного плана, предварительно уточнив в специальном сервисе СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»), с какой отметки начинать делать сбережения на пенсию. Сервис показывает реальный размер страховой и накопительной пенсий на сегодняшний день».