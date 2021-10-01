Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Кроме этого, Мишустин напомнил, что по инициативе главы государства в регионы бесплатно поставляют новые лекарства. Также правительство дополнительно выделит более 5 млрд рублей на закупку препаратов. Это в свою очередь позволит обеспечить свыше 1,5 млн человек различными медикаментами.