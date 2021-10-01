Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Вчера, 12:34ОбществоФото: pixabay.com
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной.

По информации iz.ru, количество больных, оказавшихся на больничной койке увеличилось на 25%. Он также отметил, что каждый день в стране выявляется 20 тысяч новых случаев заражения ковидом.

Кроме этого, Мишустин напомнил, что по инициативе главы государства в регионы бесплатно поставляют новые лекарства. Также правительство дополнительно выделит более 5 млрд рублей на закупку препаратов. Это в свою очередь позволит обеспечить свыше 1,5 млн человек различными медикаментами.

Помимо этого, политик подчеркнул важность соблюдения всех существующих мер, о которых заявляли санитарные врачи.

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