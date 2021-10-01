Офицеры дальневосточной роты спецназа подозреваются в издевательстве над солдатами

Офицеры дальневосточной роты спецназа подозреваются в издевательстве над солдатами
Офицеры дальневосточной роты спецназа подозреваются в издевательстве над солдатами
Вчера, 11:36ОбществоФото: pixabay.com
На Дальнем Востоке командир отдельной роты спецназа и его заместитель, которых подозревают в издевательствах над контрактниками, попали под следствие.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию военного следственного отдела по Восточному военному округу, в отношении них возбуждено уголовное дело. Подробностей ведомство пока не дает, поскольку еще идет предварительное следствие по этому делу.

26 сентября в соцсетях оказался скриншот документа из доклада Минобороны с рассказом о преступлениях офицеров данной части. В нем говорится об издевательствах данных офицеров на солдатами-контрактниками и их избиении. В документе говорится о трех преступных эпизодах, происходивших в прошлом и нынешнем годах.

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