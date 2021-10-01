Новые ограничения, предотвращение теракта и жуткое убийство. Итоги недели в Башкирии

В понедельник, 27 сентября в Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь. Неделя началась к кадрового назначения – Радий Хабиров официально представил нового детского омбудсмена в Башкирии, им стала Ольга Панчихина. Также в понедельник Радий Хабиров поручил сворачивать проведение в регионе массовых мероприятий, но для форума Транспорт Урала сделал исключение, кстати о транспорте, в понедельник Хабиров рассказал о том, что вскоре на улицах Уфы появится первый электробус. В этот день ФСБ предотвратила теракт в Уфе, который готовили пятеро неонацистов. Важным известием дня стало и то, что в Уфе еще 19 школ уйдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.
28 сентября началось с оперативки в мэрии, в ходе совещания мэр Уфы заявил о случаях заражения COVID-19 среди вакцинированных чиновников, на той же оперативке стало известно о том, что в Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%. Во вторник выяснилось, что устроивший резню в школе Стерлитамака подросток выписался из психбольницы и продолжит лечение дома. Были и хорошие новости, в ходе встречи с премьер-министром Казахстана он и Радий Хабиров обсудили прямые перелеты между Уфой и казахстанским Нур-Султаном, они появятся после отмены коронавирусных ограничений. А еще в Башкирии древнее озеро недалеко от Каповой пещеры ушло под землю.
Среда, 29 сентября началась с известия о том, что председателем нового созыва Горсовета Уфы избран директор фирмы-застройщика Забелья Марат Васимов. Стало известно и о том, что Башкирия направит 21,93 миллиарда рублей на ремонт дорог до 2024 года, на 2021 год на эти цели заложено 6,23 миллиарда рублей. Вместе с учебным годом начались и конфликты – в Стерлитамаке школьник может остаться без аттестата из-за отказа изучать башкирский язык. Уфимский проект Восточного выезда удостоился национальной премии, он был признан лучшим в сфере инфраструктуры. Очень резонансной новостью среды стало известие о том, суд приговорил экс-министра Евгения Гурьева к трем годам условно.
29 сентября Mkset подробно представил новый V состав Горсовета Уфы. Специалисты Башгидрометцентра опубликовали данные о загрязнении воздуха в промышленных городах республики и они оказались неутешительными. В четверг произошло жуткое убийство в городе Гай, выяснилось, что убитые студентки в Оренбургской области оказались уроженками Башкирии. Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкирии сообщил в своих соцсетях о том, что заболел коронавирусом. В Уфе в клинике БГМУ вновь будет открыт ковид-госпиталь. Также Mkset опубликовал топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в сентябре 2021 года.
1 октября было щедрым на события. Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом, а потом внес изменения и в них. В Ишимбае двое мужчин решили провести «эксперимент» с автоматом в детсадах и школах, их ищет полиция. А еще жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима. В Учалинском районе неизвестные расстреляли семью краснокнижных лебедей. Тем временем в Зауралье и на западе Башкирии могут построить еще две новые инфекционные больницы, об этом жителям сообщил лично Максим Забелин.