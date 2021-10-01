Мэр города Салават назвал воров и вандалов мерзавцами и призвал сдавать их в полицию

Злоумышленники вытащили их из земли и складировали возле соседнего дома, подготовив для дальнейшей реализации. Столбы мы вернули и продолжили работу. Хотя я считаю, что поспешили! Надо было дождаться тех, кто за ними явится и сдать в полицию. Ну, что сделано, то сделано.Игорь Миронов, мэр Салавата