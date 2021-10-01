Мэр города Салават назвал воров и вандалов мерзавцами и призвал сдавать их в полицию

Мэр города Салават назвал воров и вандалов мерзавцами и призвал сдавать их в полицию
Мэр города Салават назвал воров и вандалов мерзавцами и призвал сдавать их в полицию
Вчера, 18:19ОбществоИрина ДеревянчукФото: страница в соцсети Игоря Миронова
На такое заявление в соцсетях градоначальника Салавата Игоря Миронова побудила кража 13 заборных столбов.

Мэр башкирского города Салават Игорь Миронов высказался на своей странице сети, дав характеристику людям, которые расхищают городскую собственность. Последней каплей, по всей видимости, переполнившей чашу терпения Миронова стала 13 заборных столбов, которые предназначались для того, чтобы построить забор вокруг дворца культуры «Алмаз», который между тем и сам находится не в лучшем состоянии.

Злоумышленники вытащили их из земли и складировали возле соседнего дома, подготовив для дальнейшей реализации. Столбы мы вернули и продолжили работу. Хотя я считаю, что поспешили! Надо было дождаться тех, кто за ними явится и сдать в полицию. Ну, что сделано, то сделано.Игорь Миронов, мэр Салавата

По мнению мэра из-за «каких-то мерзавцев» и сводятся к нулю все старания по наведению в городе красоты и порядка. Мэр призвал жителей города не быть равнодушными и сообщать о подобных злодеяниях в полицию или хотя бы записывать номера авто тех, кто совершает противоправные деяния у них на виду.

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