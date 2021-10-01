Мама одной из жестоко убитых студенток из Башкирии рассказала о дочери

Мама одной из жестоко убитых студенток из Башкирии рассказала о дочери
Мама одной из жестоко убитых студенток из Башкирии рассказала о дочери
Вчера, 09:52ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Адиля К. в пятницу собиралась ехать домой в Баймак и за несколько часов до трагедии разговорила с родственниками.

Мама жестоко убитой в Гае студентки 19-летней Адили К. нарушила молчание и рассказала о планах девушки, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Информацией женщина поделилась с изданием Starhit.

Так, родительница рассказала, что Адиля собиралась в пятницу приехать домой в Баймак, о чем сама погибшая и сообщила в телефонном разговоре с матерью.

— В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что вернулась с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже от учебы освободится. Потом она еще с женой брата говорила вечером по телефону, все было нормально. Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком. У нее было много друзей, ее любили и уважали, — рассказала мама Адили.

Женщина поделилась и информацией о соседках дочери, которые также были убиты в ночь на 30 сентября. В частности, мама Адили утверждает, что девочки были нормальные, лично она была знакома с 17-летней Айгизой, которая летом приезжала к ним погостить в Баймак.

Напомним, что страшная трагедия произошла вчера, в ночь на 30 сентября, в городе Гай. Известно, что тела двух девушек с колото-резанными ранами были обнаружены съемной квартире, а тело третьей было обнаружено рядом с подъездом — девушка попыталась сбежать от преступника. Убийцу до сих пор ищут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы