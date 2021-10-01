Ильдар Резяпов: «Старшее поколение заслуживает уважения и достойной жизни»

— Только в этом году в наш адрес поступило около трех тысяч обращений и продолжает поступать от разных категорий. За время работы мы уже накопили колоссальный опыт общественно-политической работы, взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. Это сделало нас мудрее, помогло выработать специальную стратегию при решении тех или иных проблем, будь то денежные выплаты или квартирный вопрос. В течение 2021 года мы смогли добиться выделения шести квартир ветеранам боевых действий в разных городах России. Кто-то, возможно, скажет, что это немного в масштабах страны, но ведь за каждым таким случаем стоит судьба человека. Среди людей, получивших эти квартиры, были и люди, которые воевали в Афганистане, во времена боевых действий там прошло уже больше 30 лет, а проблему с жильем, которые полагалось этим парням по праву, удалось решить только теперь.