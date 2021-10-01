Ильдар Резяпов: «Старшее поколение заслуживает уважения и достойной жизни»

Одной из самых больших несправедливостей в нашей жизни является тот факт, что о пожилых людях у нас часто вспоминают только в канун праздников — Дня Победы, Дня пожилых людей и юбилеев. И тем приятнее узнать, что в нашей стране живут люди, которые занимаются решением проблем пенсионеров и ветеранов «не по праздникам» и «не для галочки», а в каждодневном режиме.
Итак, гость редакции Mkset — Ильдар Резяпов, основатель и сопредседатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России». В свои 42 года Ильдар Резяпов умеет скрупулезно вникать в проблемы и находить пути их решения, за что пользуется уважением у старшего поколения ветеранов, которые входят в состав общественного движения. Это чувствуется во время их встреч, ведь пожилые ветераны в основном не умеют лукавить.
— Ильдар, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который наверняка интересует всех, кто вас знает: как получилось, что вы, будучи еще совсем не пожилым человеком, возглавили движение ветеранов всей страны?
— На самом деле, я к 42-м годам успел набрать достаточно жизненного опыта, позволяющего вникать в серьезные проблемы. Я являюсь ветераном боевых действий (Вторая чеченская кампания - с июля 1999 по май 2000 годов). В России сегодня проживает более 1,5 млн ветеранов боевых действий. А если учесть ветеранов труда и ветеранов вооруженных сил, то общее число ветеранов, согласно данным Пенсионного фонда, доходит до сорока миллионов человек. При этом нередко эти заслуженные, убеленные сединами люди страдают из-за несправедливости и черствости чиновников. Они знают, как вести себя на войне, но оказываются бессильны перед произволом бюрократов.
Я много думал об этом, и во время учебы в Академии госслужбы при Президенте России, где я получал второе высшее образование, итогом таких размышлений стало решение основать Партию ветеранов России, которая теперь преобразовалась в Общероссийское общественное движение «Ветераны России». Главная наша задача — отстаивание интересов как старшего поколения, так и молодых ветеранов боевых действий.
— Расскажите, пожалуйста, в чем конкретно выражается ваша помощь разным категориям ветеранов?
— Только в этом году в наш адрес поступило около трех тысяч обращений и продолжает поступать от разных категорий. За время работы мы уже накопили колоссальный опыт общественно-политической работы, взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. Это сделало нас мудрее, помогло выработать специальную стратегию при решении тех или иных проблем, будь то денежные выплаты или квартирный вопрос. В течение 2021 года мы смогли добиться выделения шести квартир ветеранам боевых действий в разных городах России. Кто-то, возможно, скажет, что это немного в масштабах страны, но ведь за каждым таким случаем стоит судьба человека. Среди людей, получивших эти квартиры, были и люди, которые воевали в Афганистане, во времена боевых действий там прошло уже больше 30 лет, а проблему с жильем, которые полагалось этим парням по праву, удалось решить только теперь.
Я сам родом из Башкирии, и поэтому мне запоминаются обращения земляков. Вот, к примеру, недавно обращалась Римма Набиуллина из Туймазинского района, у которой на Северном Кавказе погибли двое сыновей в боевых действиях, они были посмертно награждены Орденами Мужества. Эта женщина остро нуждается в улучшении жилищных условий. Мы обращались с просьбой помочь ей в адрес премьер-министра республики Андрея Назарова, но, к сожалению, не ощутили поддержки. Сейчас будем готовить обращение в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова. Постоянно держим эту ситуацию на контроле.
Сегодня мы также занимаемся вплотную вопросами диспансеризации для ветеранов старшего поколения. Это не кабинетная работа, это именно работа «на земле», она требует постоянного общения с людьми. Те, кому мы помогли, в свою очередь, советуют другим людям обращаться к нам. При этом мы стараемся по мере возможностей помочь конкретным людям, а также обобщаем информацию и выступаем с законодательными инициативами.
— Вы упомянули, что многие ветераны и в целом люди старшего поколения, которые бесстрашно вели себя в условиях боевых действий, оказываются беспомощны и бессильны перед лицом бюрократического аппарата. В том числе войны-«афганцы» больше на протяжени многих лет ждут обещанных им квартир. Насколько реально переломить эту ситуацию?
— Я уверен, что ее можно и нужно переломить, но для решения этой труднейшей задачи требуется системный подход. С этим вполне могла бы справиться структура, действующая по типу центра управления регионом, но, увы, пока её нет.
Мы акцентируем внимание на создании Федерального агентства по делам ветеранов или другого подобного ведомства при органах исполнительной власти. Сегодня в РФ существует 19 федеральных агентств, которые есть, в том числе, при президенте РФ, есть институт омбудсменов разного рода. А вот уполномоченные по делам ветеранов есть только в двух городах — Костроме и Вологде. Неужели в остальных городах и регионах у ветеранов все отлично?.. Да, существуют департаменты и министерства по социальной защите, но круг их задач настолько велик, что ветераны нередко остаются без должного внимания.
Мы, как общероссийское общественное движение, 27 августа этого года проводили круглый стол по теме «О необходимости создания Федерального агентства по делам ветеранов РФ», на котором обсуждали основные проблемные вопросы, касающиеся ветеранского сообщества. Приглашали к участию представителей всех субъектов РФ в режиме ВКС. Отреагировали положительно 60 субъектов РФ: министры, замы министров по линии соцзащиты, советники губернаторов, представители ветеранских организаций, силовых ведомств. Обсуждали стратегическую задачу о необходимости создания Федерального агентства по делам ветеранов. Будем надеяться, что нас услышали, хотя данная тема муссируется на протяжении 10-15 лет.
Считаю важным отметить, что нам удалось наладить взаимодействие с депутатским корпусом по линии Государственной Думы, тесно работаем с фракцией «Справедливой России». Практически все наши обращения подкреплены депутатскими запросами. Есть среди них и такие, которые могут кардинально повлиять на ситуацию, — например, мы настаиваем на внесении изменений в Федеральный закон № 5 «О ветеранах», который не соответствует сегодняшним реалиям, давно нуждается в преобразованиях.
Это касается, в частности, пенсионного обеспечения и учета при этом заслуг ветеранов боевых действий, а также предоставления им таких льгот, как бесплатное протезирование, понижение тарифов ЖКХ, транспортного налога и т. д.
В августе мы также выходили к президенту РФ с инициативой, которая касалась диспансеризации старшего поколения и принудительной вакцинации в погоне за красивой статистикой. По нашему мнению, в данном случае требуется, в первую очередь, качественная разъяснительная работа с населением, чтобы избежать нежелательных последствий после прививки. Ветераны и другие представители старшего поколения страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в более внимательном отношении со стороны медиков и местных властей. А у нас сегодня зачастую на проблему обращают внимание только в тех случаях, когда уже случилась беда и про нее говорят по телевизору.
Сегодня, к сожалению, смогли получить жилье только те ветераны боевых действий, кто успел стать в очередь до 1 января 2005 года. Это тоже является дискриминацией. Война в Чечне прошла, но после нее были военные действия в Сирии, на Балканах. Участников боевых действий становится все больше и больше.
— Вы сказали, что защита прав пенсионеров тоже входит в сферу ваших интересов. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Среди наших читателей немало людей старшего поколения, а также тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Для них это важно.
— На самом деле пенсионер и военные ветераны — это две совершенно разные категории, с точки зрения зашиты их прав. Ветераны — это люди, имеющие особые заслуги перед государством, а пенсионеры — это общая категория. Исходя из этого, понятно, что пенсионеры в социальном плане защищены меньше.
Если обратиться к данным Пенсионного фонда, выяснится, что на уровне страны средний размер пенсии составляет 15 744 рубля. В Башкирии по состоянию на 1 апреля 2021 года средняя пенсия составляла 15 315 рублей. Пенсия по инвалидности — это 10 274 рубля, по случаю потери кормильца — 10 879 рублей, социальная пенсия — 10 344 рубля. Государство пояснило: если мы повышаем вам пенсионный возраст, то и уровень пенсии должен быть достаточным. Обещали, что каждый год пенсии будут индексироваться на 6-7%, но ведь это не соответствует стоимости сегодняшней потребительской корзины! А как быть с медикаментами, особенно сейчас, в злую эпоху коронавируса. Цены растут на глазах, а размер пенсий не меняется.
Тем временем согласно Конвенции Международной организации труда, уровень пенсии не может составлять ниже 40% от уровня прежних доходов пожилого человека, а у нас в Российской Федерации пенсия едва достигает 30% от этого показателя. Для сравнения: в США средний размер пенсии — 1 800$ (это 130 000 рублей), жители Германии получают около 2 000$. В Саудовской Аравии вообще люди могут выходить на пенсию в 40 лет и получать свои заслуженные 2 000$. В России же есть люди, которые получают пенсию и на уровне 7000 рублей. У ветеранов Вооруженных Сил и ветеранов МВД размер пенсии доходит до 25 тысяч рублей. Как жить на эти деньги?
Мы также категорически не согласны с повышением пенсионного возраста, о котором много спорят. На этом фоне самое время вспомнить об отмене накопительной части пенсии, происшедшей в 2014 году в связи с переходом на балльную систему, которая для многих пенсионеров непонятна. Я со своей стороны считаю, что в этом тоже заключается большой обман. Вся страна сегодня практически работает на то, чтобы обеспечить выплаты пенсионерам. Но при этом мало кто из граждан представляет, что ждет на пенсии его самого. Где разъяснительная работа? Её опять нет.
Военные пенсионеры в России зачастую не получают 100-процентную пенсию, И это тоже серьезная проблема! Люди требуют справедливости, ведь они во время военной службы отдали долг Родине, теперь они вправе рассчитывать на ответную заботу.
Известно, что ветеранским организациям в России выделяются солидные средства, за счет них предоставляются санаторно-курортное лечение, высокотехнологичная медпомощь, медикаменты и т. д. Но при этом гораздо хуже обстоит дело с адресной социальной помощью, которая должна попадать действительно нуждающимся людям, а не тем, кто живет в достатке и ни на что не жалуется. Однако эти моменты сегодня никто не отслеживает и никто за это не отвечает. К примеру, у нас почти в каждом субъекте страны есть госпитали для ветеранов, но в каком состоянии они находятся? Нередко они напоминают приюты для нищих.
Еще лично меня крайне возмущает ситуация вокруг категории «Дети войны». Соответствующий закон принят в 30 из 85 субъектов РФ. Выплаты в основном составили по тысяче рублей. Но ведь это насмешка над людьми!.. Понятно, что при этом учитывалась наполняемость региональных бюджетов, но в итоге у людей остался неприятный осадок. Существует также разнобой с датами рождения. Например, в Москве «детьми войны» признали людей родившихся с 1 января 1928 года, а в Башкирии почему-то — с 22 июня 1927 года.
— Вы заговорили о Великой Отечественной войне, которая у многих представителей старшего поколения ассоциируется с именем Сталина. Его называют неоднозначной личностью. А что вы думаете об этом человеке?
Мое мнение о Сталине основывается на взглядах моих родителей, а также дедов и прадедов. У меня дед со стороны отца дед был артиллеристом, вернулся с фронта без ноги, работал председателем колхоза. Дедушка по линии мамы был танкистом, прошел всю войну, и вот у него всю жизнь всегда висел на стене портрет Сталина. В этом нет ничего удивительного, ведь за годы войны народ сплотился с именем Сталина на устах и одержал Великую Победу.
Конечно, эпоха его правления была связана с определенными негативными явлениями — например, с репрессиями. Но в тоже время нельзя забывать и тот факт, что за те 30 лет, которые он руководил нашим государством, оно превратилось из аграрной страны в индустриальную державу. Я считаю, что эпоха Сталина был по-своему великой — вспомним бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье, уровень жизни на селе. У молодежи тогда было реальное будущее, работали социальные лифты, гарантировавшие обеспечение работой после обучения.
Говоря о репрессиях и прочем негативе, все-таки нельзя категорически отбрасывать и всё хорошее, что было в те годы.
— Обычно то, каким вырос человек, зависит от воспитавших его родителей. Расскажите о своей семье.
— Да, я согласен с вами в этом. У меня есть своя семейная история, не во всем благополучная. Мои родители развелись, когда мне было 5-6 лет. Меня воспитывал отчим. Я проводил много времени с дедушкой со стороны мамы в Буздякском районе. Он научил меня с 10 лет водить трактор, брал с собой на посевные. Я долгое время мечтал стать трактористом, когда вырасту. Тем более, что у трактористов и комбайнеров тогда была очень достойная зарплата.
А семье второго деда со стороны моего родного отца я увидел и оценил особую атмосферу. У них было 12 детей, все друг другу помогали. Так что мне было, с кого брать пример.
Мой родной отец был десантником, и это тоже было для меня отдельным предметом гордости. Я стремился последовать его примеру, искренне хотел служить и отдать долг родине.
Отчим, который меня фактически вырастил, был Заслуженным химиком РБ — человеком с большой буквы. Благодаря его настойчивости я получил первое высшее образование на юридическом факультете Башгосуниверситета. Сначала я хотел продолжить службу по контракту, но отчим, будучи мудрым человеком, посоветовал не спешить и немного пожить «на гражданке», осмотреться, привыкнуть к другой жизни, без войны. И я его послушался. А потом принял решение поступать в БГУ. Кстати, я поступил туда вне конкурса, после службы в армии, как ветеран боевых действий.
Приходилось много работать, порой даже на двух-трех работах, бывали в жизни трудные времена. Позднее я уже поступил на учебу в Академию госслужбы при президенте РФ, тоже помогли льготы ветерана боевых действий.
В своей работе я руководствуюсь наказами моих родителей и дедов. Стараюсь собрать результативную команду единомышленников и профессионалов.
Мне сейчас 42 года. В 33 года я основал Партию ветеранов России на федеральном уровне. Я считаю это серьезным достижением. Потому что удалось увлечь людей за собой, вызвать у них доверие. Сопредседателями нашего общественного движения сегодня являются такие знаменитые воины, как генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Юрий Васильевич Бабанский, Герой России, полковник авиации запаса Рафик Рашитович Ихсанов и другие уважаемые люди. Напомним, у истоков создания Партии ветеранов России стояли такие легендарные люди как генерал армии Махмут Ахметович Гареев, генерал армии Виктор Федорович Ермаков, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко.
На этой неделе я получил членский билет партии «Справедливая Россия» лично от Сергея Михайловича Миронова. Это был мой осознанный выбор. Мне импонирует позиция этой партии в деле поддержки военных пенсионеров. Ранее мы обращались в другие фракции в Госдуме, но встретили понимание только у «Справедливой России». Это достойно уважения.
Мы постараемся активно работать дальше. На нашем сайте в разделе «Контакты» указан рядом со служебным телефоном и мой личный мобильный телефон, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Так что я всегда на связи и готов помочь.
Пользуясь случаем, я очень хотел бы поздравить представителей старшего поколения с Днем пожилых людей.
Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Дорогие наши наставники! 1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный праздник — День пожилого человека. Для всех нас это особый день. В нем заложены тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот день стал знаком особого внимания ко всем, кто посвятил свою жизнь стране, людям, детям, обществу.
Старшее поколение — это наша опора, а их знания и заложенные ими традиции — это та основа, которая позволяет нам двигаться вперед. Чествование старшего поколения — это еще одна прекрасная возможность сказать им теплые слова благодарности за многолетний добросовестный труд, за бесценный опыт, который они передают молодому поколению, за их доброту и мудрость. Мы глубоко благодарны вам за мудрость, доброту и терпение, за ваш бесценный вклад в создание и защиту всего того, чем мы живем и гордимся сегодня, что должны передать потомкам.
Особенные слова благодарности выражаю участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Вы выстояли в годы войны, победили врага, на своих плечах подняли нашу страну! Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. От всей души желаю всем вам долгих и счастливых лет жизни наполненных заботой и любовью близких. Крепкого здоровья вам, благополучия и отличного настроения!
— Большое спасибо вам за интересную и полезную беседу!