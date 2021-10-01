Где и когда в Уфе можно вакцинироваться от гриппа

Как в Уфе сделать прививку от гриппа и что нужно знать о вакцинации в нынешнем сезоне – выясняем вместе с медицинскими специалистами.
На сегодняшний день в Уфу поступило 363 890 противогриппозных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Обе эти вакцины являются отечественными препаратами и производятся российской компанией «Микроген». Это препараты последнего поколения, которые содержат актуальные штаммы вируса.
Для взрослого населения применяют препарат «Совигрипп» - трехкомпонентную вакцину, которая содержит три инактивированных штамма гриппа. Детей прививают «Ультрикс Квадри», которая защищает сразу от четырех штаммов инфекции. Если вакциной «Совигрипп» можно прививать только от 18 лет, то спектр применения «Ультрикс Квадри» более широк – использование препарата разрешено от 6 месяцев до 60 лет.
«У нас достаточно широкий спектр вакцин – и трёх- и четырёхвалентные. Состав каждой из них универсален и содержит актуальные штаммы вирусов гриппа. Поэтому и от новых штаммов инфекции препараты будут защищать в полной мере», - рассказывает руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии Елена Бурцева.
Она уточнила, что активность гриппа традиционно приходится на ноябрь - начало декабря, поэтому сейчас самое подходящее время для иммунопрофилактики.
Вакцинацию от гриппа советуют проходить всем гражданам, но есть категории населения, для которых прививка обязательна. К ним относят:
Всем категориям граждан прививки делаются бесплатно в медучреждениях по месту прописки либо выездными бригадами по месту учебы или службы.
«В прошлом сезоне грипп был очень мало распространен в регионе, поэтому у населения значительно ослаб к нему иммунитет. В связи с этим заболевание в новом сезоне может повести себя более агрессивно. Мы должны быть к этому готовы, поэтому я призываю всех начать вакцинироваться», - объясняет замруководителя управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан Галина Пермина.
В Уфе прививочная кампания от гриппа стартовала в середине сентября. В первую очередь власти запланировали привить медиков, студентов, преподавателей, пожилых людей. Детей начали прививать в конце месяца, когда в Башкортостан поступили первые вакцины для них.
Медики предупреждают, что особенность эпидсезона 2020/2021 в том, что возможно одновременное заражение и ковидом, и гриппом. Также для ребенка небезопасно, если он, переболев одним инфекционным заболеванием, тут же заражается другим. Всё это создает угрозу для здоровья и даже жизни малыша.
Важно! Грипп у детей может протекать тяжело. Наиболее частые осложнения – отиты, пневмонии, кардиты, стенозы гортани. Но не исключены более тяжелые осложнения, которые могут остаться у ребенка на всю жизнь и даже привести к летальному исходу.
В детском саду могут потребовать привить ребенка, но решение о вакцинации должно приниматься только родителями. Насильно никто не вправе заставлять малыша прививаться. Но родители должны настоять на обязательном осмотре у педиатра перед вакцинацией.
Как и для детей дошкольного возраста, вакцинация от гриппа для школьников является не обязательной, но рекомендованной. Это означает, что родители вправе написать отказ от прививки от гриппа для своего ребенка.
Для юных россиян отсутствие прививки от гриппа может грозить временным отказом в приеме в образовательные учреждения при угрозе возникновения эпидемий.
В России ежегодно тысячи будущих мам заболевают гриппом. Беременные относятся к группе риска по тяжелому течению респираторных инфекций, в том числе и гриппа. Эта болезнь очень опасна для будущего малыша. Заболевание повышает процент невынашивания беременности увеличивает риск аномалий развития плода и врожденных заболеваний у малыша.
«Прививка от гриппа во время беременности защищает вас и вашего ребенка от тяжелого течения и осложнений заболевания. Вакцинацию от гриппа прошли миллионы беременных в течение многих лет, и за это время не было выявлено никаких факторов, свидетельствующих о вреде прививки для беременных», - рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.
В Уфе беременные могут выбрать одну из двух вакцины от гриппа: «Совигрипп» или «Ультрикс Квадри», обе они разрешены к применению во 2-м и 3-м триместрах беременности.
Поствакцинальные осложнения могут быть местными или общими. К местным относятся покраснение, отечность, уплотнение кожи в месте укола, а к общим – субфебрильная температура, головная боль, общее недомогание.
«Появление побочных эффектов – нормальная реакция организма на прививку. Неприятные симптомы, как правило, сами исчезают в течение 2-3 дней. Стандартные действия: ограничить прием тяжелой пищи, активизировать питьевой режим, дышать чистым воздухом, не допускать физических и умственных перегрузок», - советует врач-педиатр Дарья Захарова.
Чтобы снизить выраженность поствакцинальных реакций, сразу после прививки рекомендуется принять адсорбенты, в течение 1-2 дней соблюдать спокойный режим дня.
Возможны и тяжелые реакции на вакцину, которые зависят от индивидуальных особенностей организма пациента. Именно поэтому перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача и убедиться в отсутствии противопоказаний к тому или иному препарату. Возможность вакцинации для беременных, детей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет только врач, исходя из состояния пациента.
Вакцинация от ковида не отменяет прививку от гриппа. Сейчас, во время распространения коронавируса, любая другая инфекция может ухудшить течение этой болезни, вызвав тяжелые осложнения и даже летальный исход.
Важно! Врачи предупреждают: наложение гриппа и коронавирусной инфекции друг на друга может в несколько раз усугубить неблагоприятное течение заболевания.
Руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова советует спланировать личный календарь прививок таким образом, чтобы между вакцинацией от гриппа и ковида прошел месяц. При этом она рекомендует сначала привиться от коронавируса, чтобы дать время на выработку иммунитета от заболевания, а затем сделать противогриппозную прививку.
Совмещать инъекции от гриппа и коронавирусной инфекции нельзя, между их введением должно пройти не менее месяца. Об этом рассказал главврач ГБУЗ “Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” Рафаэль Яппаров.
«Сначала необходимо получить две дозы вакцины от ковида, после чего минимум через месяц уже ставить прививку от гриппа. Вакцинироваться от гриппа запрещено между введением первой и второй дозы прививки от коронавируса», - заявил медик.
Яппаров призвал население Башкортостана активней вакцинироваться от обеих инфекций, чтобы к традиционному приходу гриппа в декабре - январе уже было сделано обе прививки.
В Уфе бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства или работы.
Пункты вакцинации в медучреждениях Уфы работают без перерывов и выходных с 8 часов утра до 8 часов вечера по адресам:
В региональном минздраве напоминают, что предприятия и организации могут напрямую обратиться в любое медучреждение по ближайшей локации с официальным письмом и просьбой провести вакцинацию трудового коллектива по месту работы.