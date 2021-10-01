Где и когда в Уфе можно вакцинироваться от гриппа

«В прошлом сезоне грипп был очень мало распространен в регионе, поэтому у населения значительно ослаб к нему иммунитет. В связи с этим заболевание в новом сезоне может повести себя более агрессивно. Мы должны быть к этому готовы, поэтому я призываю всех начать вакцинироваться», - объясняет замруководителя управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан Галина Пермина.