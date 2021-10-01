Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay

Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay
Эксперты посоветовал новые способы борьбы с мошенничеством через Apple и Google Pay
Вчера, 12:37ОбществоФото: pixabay.com
Эксперты считают важным своевременное проявление подозрительности и недоверчивости к звонкам “банковских” специалистов. При малейшем сомнении сразу стоит обратиться в банк.

По информации iz.ru, управляющий партнер B&C Марк Шерман заявил, что любое действие, непохожее на работу банка, должно вас насторожить. В частности, он отметил работу со счетами, картами и любыми транзакциями. Обычно в подобных случаях финансовая организация блокируют карту человека.

По его словам, работникам банка не свойственна чрезмерная обеспокоенность за счет клиента. При появлении сомнительных счетов или названий других банков, которыми вы не пользуетесь, стоит сразу положить трубку и не продолжать разговор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы