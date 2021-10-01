Бывшего замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

Журналисты сообщают, что лиц, которые помогли чиновнице скрыться, тоже привлекут к уголовной ответственности. Об этом информирует ria.ru.
Марина Ракова является фигурантом дела о хищении свыше 50 миллионов рублей. У нее дома и на рабочем месте полицейские провели следственные действия. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемая не пришла на допрос. Не появилась чиновница и на работе. Она отключила телефоны. Возможно, Ракова скрывается от следователей.
Бывшего замминистра заподозрили в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных денег Фонду новых форм развития образования. Ракова была генеральным директором этой организации. Средства должны были пойти на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».
Эксперты установили, что отчеты по проводимым научным исследованиям были сфальсифицированы. Помимо Раковой, полиция провела обыски у ее приближенных. Речь идет о старом руководстве Фонда новых форм развития образования и экс-руководителе одного из департаментов Министерства просвещения.