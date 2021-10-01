Блогерша из Уфы покорила сердце известного музыканта и саунд-продюсера

Слава Марлоу сообщил в интервью Юрию Дудю, что состоит в отношениях с известной блогершей из Уфы Кариной Карамбейби. Так, бывший саунд-продюсер Моргенштерна, а ныне известный музыкант, признался девушке в любви и рассказал, что начались их отношения перед концертом группы «Френдзона».
— Мы собирались 18 февраля этого года пойти на концерт группы «Френдзона». И я подумал, что признаюсь в своих чувствах перед концертом. Это ирония такая. Я сказал, у меня для тебя плохие новости, кажется, ты мне нравишься. А она ответила, у меня тоже для тебя плохие новости: кажется, и ты мне, — поделился историей Слава Марлоу.
Также музыкант отметил, если бы в тот вечер получил от Карины отказ, то разбитое сердце послужило бы «прекрасной темой для треков».
Так, Карина Карамбейби родилась в Уфе в 2001 году и уже получила большую известность в сети. В частности, за девушкой на платформе TikTok наблюдает 12-миллионная аудитория, а в Instagrame и на YouTube на Карину подписано более трех миллионов человек.
Напомним, что знакомство пары произошло на съемках клипа «Ты горишь как огонь».