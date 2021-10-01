Белоруссия и Казахстан призвали Россию ввести у себя РОП при обращении с отходами

Казахстан и Белоруссия обращаются к России скорее внедрить у себя концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). По словам главы ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, накопленный этими странами опыт — хороший пример для подражания.

Как сообщает 360tv.ru, по мнению Буцаева, то, как у них внедрялась расширенная ответственность производителей, показывает: при быстрой реализации РОП получаются и лучшие результаты. Оперативная реформа способствует вовлечению гораздо большего количества отходов во вторичный оборот и росту мощностей по их переработке. Он раскритиковал руководство бизнес-ассоциаций, которые оттягивают реформу, хотя постоянно растет количество отходов на полигонах и теряется выгода утилизирующих компаний. «Мы надеемся, что опыт коллег из соседних республик станет еще одним показателем, почему РОП в России надо вводить если не вчера, то точно сейчас», — считает руководитель РЭО. Казахстан решил начать внедрение у себя РОП в 2016 году. Четырех лет компаниям должно было хватить, чтобы подготовиться к внедрению новой концепции на практике. Год назад там стали получать поддержку организации, собирающие и перерабатывающие отходы. Они получают субсидию за каждый уходящий в переработку килограмм пластика, макулатуры и стекла. В этом году размер таких выплат вырос в два раза. Это способствовало не только появлению новых участников, но расширению географии сбора мусора. Как отмечают эксперты, за счет этого в Казахстане увеличились объемы переработки с 2 процентов в 2016 году до 14-ти в 2018 году. В Белоруссии РОП начали внедрять в 2012 году. В прошлом году в республике образовалось 2,9 миллиона тонн ТКО. Из них около 790 тысяч тонн получило вторую жизнь, отправившись на переработку. Таким образом, уровень использования ТКО почти достиг 27 процентов. В немалой степени — за счет механизма РОП. Выделяемые государством компенсации привели к тому, что доля частного бизнеса в сборе вторичных материальных ресурсов в минувшем году доросла до 60 процентов. Как считает глава казахстанского «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев, России нужно как можно скорее принять РОП при одновременном введении централизованного управления в сфере обращения с ТКО. Он напомнил об истории в Белоруссии, где старые децентрализованные системы были неэффективны. Затем там перешли на централизованную. «Мы видим, что Россия идет по такому же пути, и поддерживаем ее в этом», — сказал он.

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