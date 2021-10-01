Башкирию ждут прохлада, ночные заморозки и небольшие осадки

Сегодня, 28 сентября жителей республики Башкортостан ожидает прохладная погода, днем она составит от +3 до +8 градусов, местами пройдут небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет опускаться в промежутке от +5 до 0 градусов.