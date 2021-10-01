Банки начали повышать ставки по примеру ВТБ

Банк ВТБ в августе 2021 года увеличил процентные ставки по ипотеке на 0,4 п. п. Вслед за ним ставку на те же 0,4 п. п повысил Сбербанк. Застройщики предполагают, что другие кредитные учреждения продолжат данную тенденцию.

На последнем заседании Центральный банк Российской Федерации решил снова увеличить ключевую ставку по ипотеке. Специалисты рынка жилья считают, что именно это вызвало последовательное повышение ипотечных ставок банками. Первым из них стал ВТБ. Об этом информирует mk.ru. Когда ЦБ установил значение 6,75%, на повышение решился и Сбербанк. Финансовая организация не стала увеличивать ставку на льготную ипотеку, нецелевой заем под залог недвижимости и на ипотеку на возведение жилого дома. Помимо этого, в тот же день банк уменьшил ставки по программе «Дальневосточная ипотека» с 0,9% до 0,1%. Коммерческий директор группы компаний «Ферро-Строй» Антон Чудиновских назвал ипотеку одним из основных инструментов для покупки жилья. Важную роль здесь играет то, что банки не увеличивают ставки по программам государственной поддержки. Россияне все еще могут приобрести квартиры по сниженной ставке. Также сохранились совместные программы с застройщиками. Чудиновский подчеркнул, что всплеск спроса может произойти в ноябре. В это время застройщики по традиции выведут на рынок новые акции и скидки. Однако рост спроса будет небольшим. Полное восстановление ожидается лишь во втором-третьем квартале следующего года. По словам коммерческого директора группы компаний «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, в целом по рынку ставки по ипотеке достигнут 9% к концу 2021 года. Эксперт связывает повышение ставок с конъюнктурой рынка. Речь идет об инфляции, повлекшей за собой рост ключевой ставки, падении доходов россиян и других факторах, оказывающих давление на принятие банками решения о повышении. Гуторов добавил, что, несмотря на увеличение ставок, ипотека все еще является ключевым инструментом, позволяющим приобрести жилье. Особенно это связано с программами субсидирования. Здесь имеются в виду как государственные (например, программа льготной ипотеки и «Семейная ипотека»), так и частные (совместные программы субсидирования ставок по ипотеке застройщиков и банков) проекты. В целом ожидаемое до конца года увеличение ставок по ипотеке может продолжиться и в первом полугодии будущего года. Однако к концу 2022 года ситуация должна стабилизироваться. А в 2023 году можно надеяться на стремительное снижение ставок, резюмировал Гуторов.

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