ВКонтакте совместно с The Story Lab выберут лучших уличных музыкантов

ВКонтакте совместно с The Story Lab запускают музыкальный проект Street Stars. Участников будет оценивать звездное жюри: Мумий Тролль, Моя Мишель, Город 312, Антоха МС и другие. За звание лучшего уличного артиста будут бороться 24 коллектива из пяти городов России.

Первый выпуск шоу выйдет 1 октября, а все программы будут публиковаться в сообществе Street Stars дважды в неделю. Финальный концерт пройдет 15 ноября.