ВКонтакте совместно с The Story Lab выберут лучших уличных музыкантов
Сегодня, 17:27ОбществоВиктория Куприянова
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В жюри конкурса: Мумий Тролль, Моя Мишель, Город 312 и другие.
ВКонтакте совместно с The Story Lab запускают музыкальный проект Street Stars. Участников будет оценивать звездное жюри: Мумий Тролль, Моя Мишель, Город 312, Антоха МС и другие. За звание лучшего уличного артиста будут бороться 24 коллектива из пяти городов России.
Первый выпуск шоу выйдет 1 октября, а все программы будут публиковаться в сообществе Street Stars дважды в неделю. Финальный концерт пройдет 15 ноября.
- К этому выступлению каждый финалист подготовит совместный номер с известным исполнителем. Каждый участник шоу получит возможность прославиться на всю страну, а победитель сможет записать мини-альбом с профессиональным продюсером, - рассказали организаторы.
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