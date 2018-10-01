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В Уфе задержали подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге
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В Уфе задержали подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге

Сегодня, 09:37ОбществоРустэм Башкирцев
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