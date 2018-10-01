В Уфе задержали подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге

В Уфе задержали второго подозреваемого по делу о перестрелке в екатеринбургском кафе «Grand Урюк», сообщил «Уралинформбюро».

Им оказался молодой человек 1995 года рождения. Его этапировали в Екатеринбург.

- Спецоперация по задержанию подозреваемого была проведена успешно и за считанные секунды, - рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. - Гражданин находился в тонированном автомобиле Lada Priora, вместе с ним в салоне транспортного средства был еще один мужчина. Сопротивления подозреваемый оказать не успел.

Сотрудники МВД нашли и изъяли два пистолета.