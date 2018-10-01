В Уфе задержали подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге

Ему - 23 года.
В Уфе задержали второго подозреваемого по делу о перестрелке в екатеринбургском кафе «Grand Урюк», сообщил «Уралинформбюро».
Им оказался молодой человек 1995 года рождения. Его этапировали в Екатеринбург.
- Спецоперация по задержанию подозреваемого была проведена успешно и за считанные секунды, - рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. - Гражданин находился в тонированном автомобиле Lada Priora, вместе с ним в салоне транспортного средства был еще один мужчина. Сопротивления подозреваемый оказать не успел.
Сотрудники МВД нашли и изъяли два пистолета.
Стрельба в кафе «Grand Урюк» произошла 17 августа. По предварительным данным, охранник отказался впустить посетителя, который ранее уже устраивал в заведении дебош. Подвыпивший мужчина ушел, но спустя некоторое время вернулся не один. По охранникам открыли стрельбу. Один из охранников попал в больницу с травмой живота. Одного из подозреваемых задержали по горячим следам, второго – обнаружили в Уфе.