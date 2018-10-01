В Уфе экс-преподавателя УГАТУ обвинили во взяточничестве и служебном подлоге

Прокуратура Кировского района г.Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего преподавателя Уфимского государственного авиационного технического университета. Ее обвиняют в служебном подлоге ( ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2018 года преподаватель вуза внесла в зачетные книжки 11 студентов записи о сдаче зачетов по дисциплине «Экономическая теория» без фактической проверки знаний. За свои незаконные действия она получила от каждого учащегося по 1,9 тыс. рублей.

Один из студентов после передачи денег решил обратиться в полицию. Вину обвиняемая признала, в содеянном раскаялась и уволилась из УГАТУ.