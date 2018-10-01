В Китае ввели в эксплуатацию четвертый блок Тяньваньской АЭС
В Китае запустили энергоблок №4 Тяньваньской АЭС, которая строится при участии госкорпорации «Росатом».
Реакторную установку энергоблока №4 АЭС «Тяньвань» вывели на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Об этом пишет RNS.
Техническое содействие в возведении АЭС «Тяньвань» Китаю оказывает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Энергоблок №4 был запущен в воскресенье днем.
Сейчас на АЭС «Тяньвань» идет последний этап ее фактического запуска. Сам запуск стартовал 25 августа текущего года. Тогда завершились все подготовительные работы и в реактор встроили первую тепловыделяющую сборку. В целом же в реакторе находится 163 тепловыделяющих сборки. Работы шли с опережением сроков и в режиме автоматических операций. Специалисты соблюдали все необходимые меры безопасности.
Отметим, что АЭС «Тяньвань» является крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Запуск энергоблоков №1 и №2 был осуществлен 11 лет назад. В год китайская АЭС станет вырабатывать более 15 миллиардов кВт·час электроэнергии. Коммерческое использование энергоблока №4 станции «Тяньвань» начнется в следующем году.