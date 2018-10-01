В Иркутском сгоревшем ТЦ обнаружили нарушения пожарной безопасности
В Иркутске в здании сгоревшего мебельного центра игнорировались требования пожарной безопасности. В 2015 году в ходе проверки спасатели выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности, сообщает МЧС. Причина пожара станет известна после доследственной проверки.
В результате экспертизы было обнаружено одиннадцать нарушений техники пожарной безопасности, а владельцам объекта выдали предписания о срочном устранении всех несоответствий. По словам главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов, пишет газета «Известия», в здании не было автоматизированной системы пожаротушения и соответствующего водоснабжения. Нелюбов добавил, что собственники здания были привлечены к административной ответственности.
В свою очередь владельцы центра провели независимую экспертизу пожарного риска, в результате которой не было выявлено нарушений. Следующая проверка объекта была заявлена на 2019 год.
Пожар в здании мебельного центра произошел в ночь на понедельник 1 октября. Огонь охватил 4 тыс. кв. м. В тушении пожара были участвовали 37 человек, а также 12 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.