В Иркутском сгоревшем ТЦ обнаружили нарушения пожарной безопасности

В результате экспертизы было обнаружено одиннадцать нарушений техники пожарной безопасности, а владельцам объекта выдали предписания о срочном устранении всех несоответствий. По словам главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов, пишет газета «Известия», в здании не было автоматизированной системы пожаротушения и соответствующего водоснабжения. Нелюбов добавил, что собственники здания были привлечены к административной ответственности.

В свою очередь владельцы центра провели независимую экспертизу пожарного риска, в результате которой не было выявлено нарушений. Следующая проверка объекта была заявлена на 2019 год.